توازن شکننده؛ جنگ ایران معادله «نشست آمریکایی- چینی» را پیچیده کرد
در آستانه نشست مهم میان روسای جمهور چین و آمریکا، تشدید بحران ایران به یکی از عوامل اصلی برهمزننده توازن شکننده میان دو قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده است؛ موضوعی که به باور تحلیلگران میتواند فضای گفتوگوها را پیچیدهتر کرده و معادلات رقابت ژئوپلیتیکی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در فضایی آمیخته با تنش و رقابت راهبردی، تحولات مرتبط با جنگ ایران بار دیگر معادلات دیدار آتی میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین را تحت تأثیر قرار داده است؛ دیداری که قرار است در ماه مه آینده در پکن برگزار شود.
در حالی که واشنگتن و پکن در حال تبادل پیامها و مواضع درباره جنگ ایران هستند، همزمان افزایش فشارهای آمریکا از جمله محدودیتهای دریایی و اقدامات مرتبط با تنگه هرمز، بهعنوان یکی از شریانهای اصلی انرژی چین، فضای این گفتوگوهای سطح بالا را پیچیدهتر کرده است. این وضعیت میتواند پیش از آغاز رسمی نشست، آن را به صحنهای از رقابت و تنش تبدیل کند.
بر اساس گزارشها، سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین بهدلیل تشدید درگیریها در منطقه و جنگ ایران به تعویق افتاده بود، اما اکنون مقامات کاخ سفید از برنامهریزی برای برگزاری این دیدار در میانه ماه مه خبر دادهاند. گفته شده شی جینپینگ نیز در اواسط سال میلادی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، ترامپ مدعی شده است که در مکاتبات اخیر با شی، موضوع عدم ارسال تسلیحات از سوی چین به ایران را مطرح کرده و رئیسجمهور چین نیز چنین اقدامی را رد کرده است. با این حال، رسانههای غربی گزارشهایی منتشر کردهاند که از ادامه همکاریهای فنی و اطلاعاتی میان چین و ایران حکایت دارد؛ موضوعی که از نگاه واشنگتن میتواند بر موازنه قدرت در منطقه اثرگذار باشد.
در مقابل، چین با انتقاد از سیاستهای آمریکا، بهویژه در حوزه فشارهای اقتصادی و دریایی علیه ایران، این اقدامات را «غیرمسئولانه» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن در ثبات منطقه هشدار داده است. پکن همچنین تلاش کرده است نقش میانجیگرانهای در بحران ایفا کند و بر ضرورت گفتوگو و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرده است.
در سطح اقتصادی نیز موضوع انرژی و نفت ایران یکی از محورهای حساس تنش میان دو قدرت محسوب میشود؛ بهویژه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به سمت چین هدایت میشود. این موضوع، همراه با سیاستهای فشار حداکثری واشنگتن، بر پیچیدگی روابط دو کشور افزوده است.
در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سران آمریکا و چین تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بر سایر پروندههای اختلافی از جمله تجارت و امنیت منطقهای نیز سایه بیندازد.
با وجود تلاشهای دیپلماتیک دو طرف برای کنترل تنشها، همچنان نگرانیها درباره احتمال بروز سوءمحاسبه یا درگیریهای ناخواسته در مناطق حساس دریایی وجود دارد؛ موضوعی که در صورت وقوع، میتواند روابط شکننده واشنگتن و پکن را وارد مرحلهای جدید از تقابل کند.
خلاصه آنکه، نشست پیشرو میان ترامپ و شی جینپینگ، در شرایطی برگزار میشود که جنگ ایران به یکی از متغیرهای کلیدی در روابط قدرتهای بزرگ تبدیل شده و سرنوشت این گفتوگوها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.