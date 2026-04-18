از نیروی هوایی تا پدافند؛ ابعاد جدید نفوذ ایران در ساختار نظامی اسرائیل
منابع عبری از افشای یک پرونده امنیتی کمسابقه خبر میدهند که نشاندهنده نفوذ شبکهای مرتبط با ایران در حساسترین بخشهای نظامی رژیم صهیونیستی است؛ موضوعی که به بازداشت چند نظامی انجامیده است.
به گزارش ایلنا، تلویزیون رسمی اسرائیل( کان) از شکلگیری یک پرونده امنیتی کمسابقه در اراضی اشغالی خبر میدهند که به نفوذ شبکهای از عوامل مرتبط با ایران در ساختارهای حساس نظامی رژیم صهیونیستی، بهویژه نیروی هوایی، اشاره دارد. این موضوع در چارچوب «جنگ پنهان» میان تهران و تلآویو ارزیابی میشود؛ تقابلی که بهنظر میرسد در ماههای اخیر وارد مرحلهای پیچیدهتر شده است.
گزارشها حاکی است دستگاههای امنیتی اسرائیل با افزایش موارد جذب شهروندان یهودی توسط نهادهای اطلاعاتی ایران مواجه شدهاند؛ مسألهای که نگرانی جدی مقامات این رژیم را برانگیخته است. در همین راستا، چندین پرونده جاسوسی طی هفتههای اخیر رسانهای شده، از جمله بازداشت افرادی که متهم به جمعآوری و انتقال اطلاعات از مراکز حیاتی مانند زیرساختهای انرژی و تأسیسات نظامی هستند.
در یکی از مهمترین موارد، گفته میشود دو نظامی شاغل در نیروی هوایی اسرائیل حدود یک ماه تحت بازداشت قرار داشتهاند. بررسیهای اولیه نشان میدهد این پرونده ممکن است محدود به چند فرد نباشد، بلکه به یک شبکه گستردهتر با دسترسی به واحدهای حساس، از جمله سامانههای پدافند هوایی، مرتبط باشد. برخی منابع عبری مدعیاند این افراد اطلاعاتی درباره تجهیزات نظامی، پایگاهها و حتی چهرههای ارشد را منتقل کردهاند.
همزمان، گزارشهایی از بازداشت نیروهای دیگر در بخشهای حساس منتشر شده و احتمال گسترش دامنه این پرونده همچنان مطرح است. مقامات امنیتی اسرائیل با ابراز نگرانی از روند رو به رشد این پدیده، خواستار برخورد سریعتر و شدیدتر با متهمان شدهاند و تأکید دارند که طولانی شدن روند رسیدگی، اثر بازدارنده را کاهش میدهد.
در سطحی دیگر، هشدارهایی نیز به مسئولان شهری درباره تلاش برای جذب نیروهای محلی داده شده و حتی از شهروندان خواسته شده در برابر پیشنهادهای مالی یا ارتباطات مشکوک هوشیار باشند. این تحرکات نشان میدهد موضوع صرفاً به حوزه نظامی محدود نیست و ابعاد اجتماعی نیز پیدا کرده است.
در کنار این تحولات، سوابق پیشین نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله پرونده یک وزیر سابق اسرائیلی که به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس محکوم شد. همچنین در دهه ۹۰ میلادی، یک تاجر اسرائیلی بهدلیل همکاری با تهران در تأمین مواد اولیه تولید سلاحهای شیمیایی محکوم شد؛ موضوعی که همچنان در روایتهای امنیتی این رژیم برجسته میشود.
افزایش نگرانی در ساختار امنیتی اسرائیل نسبت به عمق نفوذ اطلاعاتی ایران است؛ مسئلهای که میتواند موازنه در جنگ اطلاعاتی میان دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد.