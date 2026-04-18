کشته شدن یک نیروی یونیفل در جنوب لبنان

رئیس‌جمهور فرانسه از کشته شدن یک نظامی فرانسوی و مجروح شدن ۳ نفر دیگر در حمله به نیروهای حافظ صلح مستقر در جنوب لبنان خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه از کشته شدن یک نظامی فرانسوی و مجروح شدن ۳ نفر دیگر در حمله به نیروهای حافظ صلح مستقر در جنوب لبنان خبر داد

ماکرون ادعا کرد که براساس نشانه‌ها، مسئولیت این حمله با حزب الله لبنان است.

ارتش لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تیراندازی در جنوب این کشور، شماری از نیروهای یونیفل مجروح شدند.

