به گزارش ایلنا به نقل از روداو، وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور طی روزهای آینده از سرگرفته می‌شود.

«عبدالصاحب بازون الحسناوی»، سخنگوی وزارت نفت عراق، امروز -شنبه- به شبکه رووداو گفت: «ما با نفتکش‌ها و شرکت‌های بزرگ برای امضای قرارداد تماس گرفته‌ایم. در باز است و ما صادرات نفت را در چند روز آینده از سر خواهیم گرفت».

الحسناوی بر اهمیت تسریع از سرگیری صادرات تاکید کرد و گفت: «هرچه زودتر صادرات را از سر بگیریم، برای کشور بهتر خواهد بود، چرا که درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد».

وی افزود: «این اقدام صرفا برای منافع مالی است، بلکه تاثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان نیز خواهد داشت، چرا که به تامین نیاز بازار محلی به گاز مایع برای منازل و گاز طبیعی که برای ادامه فعالیت نیروگاه‌ها ضروری است، کمک خواهد کرد».

