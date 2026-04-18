عراق صادرات نفت خود را طی روزهای آینده از سر میگیرد
وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت خود در روزهای آینده از سر میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روداو، وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور طی روزهای آینده از سرگرفته میشود.
«عبدالصاحب بازون الحسناوی»، سخنگوی وزارت نفت عراق، امروز -شنبه- به شبکه رووداو گفت: «ما با نفتکشها و شرکتهای بزرگ برای امضای قرارداد تماس گرفتهایم. در باز است و ما صادرات نفت را در چند روز آینده از سر خواهیم گرفت».
الحسناوی بر اهمیت تسریع از سرگیری صادرات تاکید کرد و گفت: «هرچه زودتر صادرات را از سر بگیریم، برای کشور بهتر خواهد بود، چرا که درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد».
وی افزود: «این اقدام صرفا برای منافع مالی است، بلکه تاثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان نیز خواهد داشت، چرا که به تامین نیاز بازار محلی به گاز مایع برای منازل و گاز طبیعی که برای ادامه فعالیت نیروگاهها ضروری است، کمک خواهد کرد».