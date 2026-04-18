چین آماده تحویل گرفتن اورانیوم ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرسش، یک منبع دیپلماتیک آگاه ‌گفت چین آمادگی خود را برای تحویل گرفتن یا رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

‌این منبع افزود که در حال حاضر به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا خواهان آن است که ایالات متحده خود سرپرستی این مواد را بر عهده بگیرد، موادی که گفته می‌شود زیر تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در بمباران آمریکا در ماه ژوئن دفن شده‌اند.

به گفته این منبع، چین همچنین می‌تواند این اورانیوم را به سطحی کاهش دهد که برای مصارف غیرنظامی قابل استفاده باشد.





