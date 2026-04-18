خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسوشیتدپرس گزارش داد:

چین آماده تحویل گرفتن اورانیوم ایران است

کد خبر : 1774654
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع آگاه اعلام کرد که پکن در صورت درخواست واشنگتن و تهران، آماده بررسی تحویل گرفتن یا رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم ۶۰ در صد ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرسش، یک منبع دیپلماتیک آگاه ‌گفت چین آمادگی خود را برای تحویل گرفتن یا رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

‌این منبع افزود که در حال حاضر به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا خواهان آن است که ایالات متحده خود سرپرستی این مواد را بر عهده بگیرد، موادی که گفته می‌شود زیر تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در بمباران آمریکا در ماه ژوئن دفن شده‌اند. 

به گفته این منبع، چین همچنین می‌تواند این اورانیوم را به سطحی کاهش دهد که برای مصارف غیرنظامی قابل استفاده باشد. 


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید