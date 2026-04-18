دیپلمات روس:

مرزهای خود را به روی اروپا نخواهیم بست

مرزهای خود را به روی اروپا نخواهیم بست
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «‌الکساندر گروشکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ‌اظهار داشت که مسکو در واکنش به سخت‌تر شدن قوانین ویزای شنگن برای شهروندان روسیه، قصد ندارد مرزهای خود را به روی اروپایی‌ها ببندد.

گروشف با اشاره به اینکه روابط بشردوستانه، گردشگری و تجاری باید ادامه یابد، به اسپوتنیک گفت: «از طرف ما، ما قصد نداریم مرزها را به روی شهروندان اروپایی ببندیم یا ورود آنها به روسیه را محدود کنیم.»

وی افزود: «کشور ما به ایجاد پل‌های ارتباطی بین ملت‌ها علاقه‌مند است، علیرغم تمام تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تخریب این پل‌ها.»

 

