انفجار در غرب آلمان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پلیس آلمان ‌اعلام کرد که در انفجاری مهیب در زیر یک پل عابر پیاده در ایالت زارلند در غرب این کشور، یک مرد کشته و چندین نفر به شدت زخمی شدند.

سخنگوی پلیس آلمان گفت که این مرد در محل حادثه در شهر فولکلینگن، در نزدیکی مرز فرانسه، بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی پلیس گفت که یک کمربند امنیتی در زیر پل در منطقه‌ای وسیع ایجاد شده و ده‌ها افسر پلیس به محل حادثه شتافته‌اند.

وی افزود که هیچ خطری برای عموم وجود ندارد.

انتهای پیام/