خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی بن فرحان و روبیو

گفت‌وگوی تلفنی بن فرحان و روبیو
کد خبر : 1774530
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی و همتای آمریکایی وی در تماسی تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌، «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان،‌ با «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت‌وگو کرد.

طی این تماس تلفنی بن فرحان بر اهمیت گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک برای دستیابی به امنیت و ثبات در کشورهای منطقه تأکید کرد.

طی این تماس همچنین آخرین تحولات منطقه ‌با محوریت تلاش‌ها جهت اطمینان از باز ماندن دائمی تنگه هرمز و تثبیت آتش‌بس در لبنان بررسی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید