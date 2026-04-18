گفتوگوی تلفنی بن فرحان و روبیو
کد خبر : 1774530
وزیر امور خارجه عربستان سعودی و همتای آمریکایی وی در تماسی تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان، با «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، گفتوگو کرد.
طی این تماس تلفنی بن فرحان بر اهمیت گفتوگو و راهکارهای دیپلماتیک برای دستیابی به امنیت و ثبات در کشورهای منطقه تأکید کرد.
طی این تماس همچنین آخرین تحولات منطقه با محوریت تلاشها جهت اطمینان از باز ماندن دائمی تنگه هرمز و تثبیت آتشبس در لبنان بررسی شد.