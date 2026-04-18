واشنگتن: ناوهای حاضر در مأموریت علیه ایران با کمبود غذا مواجه نیستند

دفتر عملیات نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره کمبود یا ضعف کیفیت غذا در این ناوها «کاملا نادرست» است و ذخایر غذایی کافی برای تأمین نیازهای نیروهای مستقر وجود دارد.

در این بیانیه آمده است که در ناوهای یادشده، امکان ارائه وعده‌های غذایی کامل و متعادل برای خدمه و نیروهای تفنگدار دریایی فراهم است و سلامت و آمادگی نظامیان از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود.

نیروی دریایی آمریکا همچنین اعلام کرد شبکه پشتیبانی لجستیکی این نیرو از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است و تغییرات مقطعی در برنامه غذایی با هدف افزایش توان عملیاتی نیروها انجام می‌شود.

در ادامه این موضع‌گیری، تأکید شده است که برخی گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها درباره وضعیت تغذیه نیروهای آمریکایی، صحت ندارد و بخشی از فضاسازی رسانه‌ای است.

پیش‌تر نیز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شده بود که ناوهای «آبراهام لینکلن» و «طرابلس» در چارچوب مأموریت دریایی در منطقه، برای کنترل رفت‌وآمد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران به‌کار گرفته شده‌اند.

همچنین برخی رسانه‌های آمریکایی با انتشار تصاویر محدود از داخل این ناوها، ادعاهایی درباره شرایط غذایی مطرح کرده بودند که اکنون از سوی مقامات نظامی آمریکا رد شده است.