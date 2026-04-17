به گزارش ایلنا، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی مدعی شد که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، نقش محوری در روند دستیابی به توافق آتش‌بس در لبنان داشته است.

این رسانه اسرائیلی با اشاره به جایگاه رسمی بری در ساختار سیاسی لبنان و نفوذ او بر حزب‌الله ادعا کرد که وی در مقطعی توانسته آتش‌بس را به این جنبش تحمیل کرده و اجرای آن را تضمین کند؛ در حالی که مذاکرات مربوطه میان آمریکا، لبنان و اسرائیل در جریان بوده است.

در ادامه این گزارش همچنین به نقل از همان مقام اسرائیلی آمده است که ایران نیز در این روند نقش داشته و موضوع آتش‌بس از تحولات و مطالبات مطرح‌شده میان تهران و واشنگتن نیز جدا نبوده است.

