رسانه عبری: نبیه بری آتش‌بس را بر حزب‌الله تحمیل کرد

یک رسانه صهیونیستی با انتشار گزارشی مدعی شد رئیس پارلمان لبنان نقش محوری در وادار کردن حزب‌الله به پذیرش آتش‌بس داشته است؛ ادعایی که همزمان به نقش ایران در این روند نیز اشاره می‌کند.

به گزارش ایلنا، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی مدعی شد که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، نقش محوری در روند دستیابی به توافق آتش‌بس در لبنان داشته است.

این رسانه اسرائیلی با اشاره به جایگاه رسمی بری در ساختار سیاسی لبنان و نفوذ او بر حزب‌الله ادعا کرد که وی در مقطعی توانسته آتش‌بس را به این جنبش تحمیل کرده و اجرای آن را تضمین کند؛ در حالی که مذاکرات مربوطه میان آمریکا، لبنان و اسرائیل در جریان بوده است.

در ادامه این گزارش همچنین به نقل از همان مقام اسرائیلی آمده است که ایران نیز در این روند نقش داشته و موضوع آتش‌بس از تحولات و مطالبات مطرح‌شده میان تهران و واشنگتن نیز جدا نبوده است.

 

