ادعای رویترز: پیشرفت‌هایی در تلاش‌های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن حاصل شده است

ادعای رویترز: پیشرفت‌هایی در تلاش‌های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن حاصل شده است
رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی مدعی پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک غیررسمی میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی مدعی پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک غیررسمی میان ایران و آمریکا شد. 

رویترز، به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که پیشرفت‌هایی در تلاش‌های دیپلماتیک غیررسمی بین تهران و واشنگتن حاصل شده است. 

یک‌ منبع آگاه در این رابطه گفت: «دیدار قریب‌الوقوع بین واشنگتن و تهران می‌تواند منجر به یک یادداشت تفاهم و به دنبال آن یک توافق جامع ظرف ۶۰ روز شود».

این منبع که نامش فاش نشد و اما گفته می‌شود که در مذاکرات آمریکا و ایران نقش دارد، با بیان اینکه آمریکا و ایران ابتدا یک یادداشت تفاهم و سپس یک توافق جامع را طی ۶۰ روز امضا خواهند کرد، مدعی شد: «توافقنامه تفصیلی بعداً حاصل می‌شود. هر دو طرف در اصول توافق دارند. جزئیات فنی بعداً ارائه می‌شود».

اخبار مرتبط
