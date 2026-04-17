خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز گزارش داد:

طرح سه مرحله‌ای اروپا برای تنگه هرمز
کد خبر : 1774351
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران اروپایی در اجلاس آتی که به تنگه هرمز اختصاص دارد، در مورد یک طرح سه مرحله‌ای بحث خواهند کرد.

«کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، پیش از این اعلام کرده بود که بریتانیا و فرانسه این هفته در پاسخ به محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، رهبری یک اجلاس بین‌المللی در مورد آزادی دریانوردی را بر عهده خواهند داشت.

این روزنامه نوشت که «رهبران اروپایی روی یک طرح سه مرحله‌ای کار خواهند کرد» و جزئیات هر مرحله را به شرح است:

«مرحله ۱: هماهنگی دیپلماتیک و سیاسی برای تعیین ابزارهای لازم برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز.

مرحله ۲: بحث در مورد ارائه پشتیبانی لجستیکی به کشتی‌های سرگردان در تنگه.

مرحله ۳: ایجاد اقدامات نظامی برای تضمین آزادی دریانوردی، با تأکید بر اینکه اجرای این اقدامات تنها پس از دستیابی به صلح پایدار در منطقه امکان‌پذیر خواهد بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار