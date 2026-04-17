به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران اروپایی در اجلاس آتی که به تنگه هرمز اختصاص دارد، در مورد یک طرح سه مرحله‌ای بحث خواهند کرد.

«کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، پیش از این اعلام کرده بود که بریتانیا و فرانسه این هفته در پاسخ به محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، رهبری یک اجلاس بین‌المللی در مورد آزادی دریانوردی را بر عهده خواهند داشت.

این روزنامه نوشت که «رهبران اروپایی روی یک طرح سه مرحله‌ای کار خواهند کرد» و جزئیات هر مرحله را به شرح است:

«مرحله ۱: هماهنگی دیپلماتیک و سیاسی برای تعیین ابزارهای لازم برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز.

مرحله ۲: بحث در مورد ارائه پشتیبانی لجستیکی به کشتی‌های سرگردان در تنگه.

مرحله ۳: ایجاد اقدامات نظامی برای تضمین آزادی دریانوردی، با تأکید بر اینکه اجرای این اقدامات تنها پس از دستیابی به صلح پایدار در منطقه امکان‌پذیر خواهد بود.»

انتهای پیام/