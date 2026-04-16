ترامپ:
آتشبس میان لبنان و اسرائیل بهمدت ۱۰ روز اجرایی خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که آتشبس میان لبنان و اسرائیل از نیمهشب امشب بهمدت ۱۰ روز اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که آتشبس میان لبنان و اسرائیل از نیمهشب امشب بهمدت ۱۰ روز اجرایی خواهد شد.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «او بهتازگی گفتوگوهای بسیار خوبی با ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل داشته است».
ترامپ افزود که معاون وی و وزیر خارجه آمریکا را به همراه رئیس ستاد مشترک ارتش مأمور کرده است تا «برای دستیابی به صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان همکاری کنند».