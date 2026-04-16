ترامپ:
نتانیاهو و عون را به کاخ سفید دعوت خواهم کرد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر مدعی پایان دادن به جنگها در خاورمیانه شد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهورآمریکا مدعی شد: «جنگ در لبنان دهمین جنگی است که در دوره دوم ریاست جمهوریام متوقف کردهام.»
وی گفت: «باید به ماموریت دستیابی به صلح پایدار بین لبنان و اسرائیل بپردازیم.»
ترامپ افزود: «من نتانیاهو و عون را برای اولین مذاکرات جدی بین اسرائیل و لبنان به کاخ سفید دعوت خواهم کرد.»