همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرانسه خواستار گفت‌وگوی سطح بالا میان لبنان و رژیم صهیونیستی شد

فرانسه خواستار گفت‌وگوی سطح بالا میان لبنان و رژیم صهیونیستی شد
وزیرخارجه فرانسه خواستار گفت‌وگوی سطح بالا بین اسرائیل و لبنان به عنوان تنها راه ممکن برای اجرای آتش‌بس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه،‌ امروز -پنجشنبه- خواستار گفت‌وگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان به عنوان تنها راه ممکن برای اجرای آتش‌بس شد.

بارو در گفتگو با شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام»، بر اهمیت گفت‌وگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان تاکید کرد.

وزیرخارجه فرانسه اظهار داشت: «این تنها راه ممکن برای تحکیم آتش‌بس و حل اختلافات بین اسرائیل و لبنان است که دهه‌هاست ادامه دارد».

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار