فرانسه خواستار گفتوگوی سطح بالا میان لبنان و رژیم صهیونیستی شد
وزیرخارجه فرانسه خواستار گفتوگوی سطح بالا بین اسرائیل و لبنان به عنوان تنها راه ممکن برای اجرای آتشبس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، امروز -پنجشنبه- خواستار گفتوگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان به عنوان تنها راه ممکن برای اجرای آتشبس شد.
بارو در گفتگو با شبکه تلویزیونی «بیافام»، بر اهمیت گفتوگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان تاکید کرد.
وزیرخارجه فرانسه اظهار داشت: «این تنها راه ممکن برای تحکیم آتشبس و حل اختلافات بین اسرائیل و لبنان است که دهههاست ادامه دارد».