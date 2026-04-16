به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه،‌ امروز -پنجشنبه- خواستار گفت‌وگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان به عنوان تنها راه ممکن برای اجرای آتش‌بس شد.

بارو در گفتگو با شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام»، بر اهمیت گفت‌وگوی سطح بالا میان رژیم صهیونیستی و لبنان تاکید کرد.

وزیرخارجه فرانسه اظهار داشت: «این تنها راه ممکن برای تحکیم آتش‌بس و حل اختلافات بین اسرائیل و لبنان است که دهه‌هاست ادامه دارد».

