به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «النشره» در گزارشی مدعی شد که احتمال دارد تماس‌هایی در سطح عالی میان طرف‌های آمریکایی، لبنانی و اسرائیلی برقرار شود؛ تماس‌هایی که گفته می‌شود با هدف اعلام توقف جنگ در لبنان انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در حالی دونالد ترامپ از برقراری تماس میان رئیس‌جمهور لبنان و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد که فضای رسمی در کاخ بعبدا چنین سناریویی را تأیید نکرده است. با این حال، برخی اطلاعات از احتمال برقراری یک تماس سه‌جانبه میان واشنگتن، بیروت و تل‌آویو حکایت دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که در صورت تحقق این سناریو، ممکن است رئیس‌جمهور آمریکا یا وزیر خارجه او مستقیما با ژورف عون، رئیس‌جمهور لبنان تماس برقرار کنند؛ تماسی که در جریان آن، بنیامین نتانیاهو نیز وارد گفت‌وگو شده و صرفا موضوع اعلام آتش‌بس یا توقف جنگ مطرح شود.

این رسانه می‌افزاید در صورت تحقق چنین روندی، آمریکا تلاش خواهد کرد مسیر تحولات را به سمت نوعی «تسویه سیاسی» هدایت کند؛ روندی که از نگاه واشنگتن می‌تواند چند هدف همزمان را محقق کند:

نخست، توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان که از نگاه برخی تحلیلگران، به‌عنوان یک دستاورد برای بیروت تلقی خواهد شد.

دوم، کمک به نتانیاهو برای عبور از بحران داخلی در اراضی اشغالی، از طریق کسب یک دستاورد سیاسی ظاهری پس از فشارهای میدانی و ناکامی در تحقق اهداف نظامی اعلام‌شده علیه حزب‌الله.

سوم، تأثیرگذاری غیرمستقیم بر معادلات منطقه‌ای و به‌ویژه ایران، از طریق تحمیل توقف جنگ در لبنان، در شرایطی که تهران نیز بر ضرورت آتش‌بس تأکید داشته است.

چنین سناریویی در صورت وقوع، می‌تواند بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای مدیریت همزمان بحران‌های منطقه‌ای و ایجاد موازنه میان طرف‌های درگیر تلقی شود.

