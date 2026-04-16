دستگیری یک هسته داعش در حلب

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک منبع در وزارت کشور دولت موقت سوریه گفت که امروز -پنجشنبه- به خبرگزاری سوری سانا گفت که مقامات دولت موقت این کشور در جریان یک عملیات امنیتی مشترک در شرق حلب، یک هسته وابسته به گروه تروریستی داعش را دستگیر کرده‌اند.

این منبع گفت: «این عملیات با هماهنگی بین وزارت کشور و سرویس اطلاعات عمومی انجام شد و منجر به بازداشت چندین مظنون شد».

این منبع افزود: «مقامات همچنین سلاح، مهمات و تجهیزات تسلیحاتی را که در اختیار این هسته بود و برای استفاده در انجام فعالیت‌های تروریستی در نظر گرفته شده بود، توقیف کردند».

