خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری یک هسته داعش در حلب

کد خبر : 1774145
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از دستگیری یک هسته داعش در سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک منبع در وزارت کشور دولت موقت سوریه گفت که  امروز -پنجشنبه- به خبرگزاری سوری سانا گفت که مقامات دولت موقت این کشور در جریان یک عملیات امنیتی مشترک در شرق حلب، یک هسته وابسته به گروه تروریستی داعش را دستگیر کرده‌اند.

این منبع گفت: «این عملیات با هماهنگی بین وزارت کشور و سرویس اطلاعات عمومی انجام شد و منجر به بازداشت چندین مظنون شد».

این منبع افزود: «مقامات همچنین سلاح، مهمات و تجهیزات تسلیحاتی را که در اختیار این هسته بود و برای استفاده در انجام فعالیت‌های تروریستی در نظر گرفته شده بود، توقیف کردند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار