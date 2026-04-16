پاکستان:
از حمایت روسیه از تلاشها برای حل مناقشه ایران و آمریکا قدردانی میکنیم
کد خبر : 1774143
وزارت خارجه پاکستان از حمایت روسیه از تلاشها برای حلوفصل مناقشه ایران-آمریکا قدردانی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز -پنجشنبه- گفت که این کشور از حمایتهای روسیه از تلاشها برای حلوفصل مناقشه میان ایران و آمریکا قدردانی میکند.
وی در یک نشست خبری گفت: «اسلام آباد از حمایت روسیه از تلاشهای میانجیگرانهاش برای حل منقشه بین آمریکا و ایران قدردانی میکند».
دیپلمات پاکستانی با اشاره به اینکه روسیه یک بازیگر مهم جهانی است، افزود: «ما از حمایتی که از جانب مسکو شده، قدردانی میکنیم».