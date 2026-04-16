واشنگتن و مهندسی فشار برای مذاکره با ایران؛ چین و هند در قلب معادله هرمز
گزارشها نشان میدهد آمریکا در پی آن است تا با فعالسازی فشارهای اقتصادی و انرژی، پکن و دهلینو را به اعمال فشار بر ایران وادار کرده و زمینه بازگشت تهران به مذاکرات را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، شبکه سیانان در تحلیلی نوشت که واشنگتن با آغاز نوعی محاصره در تنگه هرمز، در تلاش است چین و هند را وادار کند تا برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، بر تهران فشار وارد کنند.
این شبکه در عین حال تأکید کرده است که آمریکا در نحوه تعامل با پکن ریسک بالایی را پذیرفته؛ بهطوری که هرگونه اقدام از سوی ناوهای آمریکایی برای توقیف یا بازرسی یک نفتکش چینی حامل نفت ایران، میتواند در آستانه دیدار مورد انتظار میان دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن، به یک بحران دیپلماتیک جدی منجر شود.
بر اساس این تحلیل، واشنگتن در ارزیابی خود از واکنش تهران دچار خطای محاسباتی شده و تصور میکرد اعمال این فشارها میتواند به سرعت به پایان درگیری منجر شود؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران این وضعیت را «نبردی حیاتی» تلقی کرده و حاضر به عقبنشینی نیست.
در همین حال، در شرایطی که گزارشهای متناقضی درباره میزان موفقیت این محاصره و احتمال عبور کشتیها منتشر شده، سیانان به نقل از منابع خود مدعی شده است که آمریکا عملا بنادر ایران را هدف قرار داده و نه خود تنگه هرمز را؛ از این رو، تردد کشتیها از این گذرگاه را نمیتوان بهعنوان نقض محاصره تلقی کرد.
این گزارش در ادامه با اشاره به پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی موجود، تأکید میکند که آمریکا در تلاش است میان فشار اقتصادی بر ایران و پرهیز از تشدید تنش با قدرتهایی مانند چین موازنه برقرار کند؛ رویکردی که در شرایط افزایش تنشهای منطقهای، میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی انرژی و امنیت بینالمللی به همراه داشته باشد.