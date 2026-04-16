پولیتیکو گزارش داد:
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همکاری نزدیک خود با روسیه ادامه میدهند
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نشریه پولیتیکو در مقالهای گزارش داد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برخلاف امیدهای اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش روابطشان با مسکو، به همکاری نزدیک خود با روسیه ادامه میدهند.
پولیتیکو اظهار داشت: «انتظارات در بروکسل مبنی بر اینکه پایتختهای خلیج فارس به موضع اتحادیه اروپا در قبال مسکو نزدیکتر شوند، غیرواقعی به نظر میرسد.»
وی ادامه داد: «شش کشور شورای همکاری خلیج فارس - بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - با وجود تعمیق روابط خود با اوکراین، در سیاست خود تجدیدنظر نمیکنند. حجم تجارت با روسیه از سال ۲۰۲۱ بیش از هفت برابر افزایش یافته است.»