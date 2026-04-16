به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام اسرائیلی گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهور لبنان صحبت خواهد کرد.

رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که «گالیا گملیل»، یکی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل، عنوان کرده که نتانیاهو به زودی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، صحبت خواهد کرد.

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک مقام ارشد لبنانی گفته است که لبنان «هیچ اطلاعی» در مورد این تماس ندارد.

