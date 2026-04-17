ترامپ «صندوق غزه» را برای تأمین جنگ علیه ایران مصادره کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، نیکولای ملادینوف، مدیر اجرایی به اصطلاح «شورای صلح» در غزه، در دیدار با اعضای کمیته اداری مسئول مدیریت نوار غزه اعلام کرده است که صندوق مالی اختصاص‌یافته برای این منطقه عملا «خالی» شده و بخش عمده منابع آن به نفع اسرائیل منتقل شده است. بر اساس این گزارش، رقمی در حدود ۱۷ میلیارد دلار که پیش‌تر برای اجرای طرح‌های بازسازی و کمک‌های انسانی به غزه جمع‌آوری شده بود، از مسیر اصلی خود خارج شده است.

این منابع مالی قرار بود طبق توافقات بین‌المللی حاصل از نشست‌های گذشته، از جمله نشست‌های اقتصادی جهانی، برای حمایت از صدها هزار خانواده فلسطینی، پرداخت کمک‌های نقدی، تأمین نیازهای اولیه و آغاز روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی در غزه مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این وعده‌ها، پرداخت کمک‌های معیشتی به حدود ۳۵۰ هزار خانواده، اختصاص مبالغ حمایتی به برخی گروه‌های محلی و همچنین تأمین تجهیزات اولیه برای بخش‌های بهداشت و آموزش عنوان شده بود.

با این حال، به گفته منابع آگاه، هیچ‌یک از این تعهدات تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و روند بازسازی عملا متوقف شده است. این وضعیت در حالی رخ داده که برخی مسئولان بین‌المللی، علت اصلی را نبود چارچوب اجرایی روشن و تغییر اولویت‌های مالی در شرایط جنگی عنوان کرده‌اند.

در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری درباره اداره غزه نیز دستخوش تغییرات جدی شده و نقش طرف‌های فلسطینی در آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، سازوکار جدید به گونه‌ای طراحی شده که تصمیم‌گیری‌های کلان خارج از اراده مستقیم نهادهای محلی و تحت نظارت بازیگران خارجی انجام می‌شود؛ موضوعی که انتقادهای گسترده‌ای را در سطح فلسطین به همراه داشته است.

در بخش دیگری از این روند، حتی اقدامات اجرایی اولیه مانند انتخاب محل استقرار کمیته مدیریت، هماهنگی‌های اداری و آغاز فعالیت‌های میدانی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. منابع مطلع تأکید کرده‌اند که اعضای این کمیته همچنان خارج از غزه و در کشورهای منطقه مستقر هستند و ورود آنان به نوار غزه منوط به تصمیم‌گیری نهایی نهادهای بالادستی باقی مانده است.

هم‌زمان با این تحولات، دیدارهای بین‌المللی مرتبط با این پرونده نیز ادامه داشته است. در این میان، نشست‌هایی با حضور تونی بلر برگزار شده که هدف آن‌ها بررسی چارچوب اداره آینده غزه عنوان شده بود. با این حال، این گفت‌وگوها نیز به نتیجه مشخصی منجر نشده و همچنان اختلاف‌نظرها درباره ماهیت نقش کمیته اداری ادامه دارد.

منابع نزدیک به این پرونده می‌گویند یکی از محورهای اصلی اختلاف، محدود شدن نقش این کمیته به امور صرفاً امدادی و جلوگیری از هرگونه فعالیت سیاسی است؛ در حالی که برخی طرف‌های فلسطینی خواستار نقش‌آفرینی گسترده‌تر در مدیریت داخلی غزه هستند.

در این میان، گفت‌وگوها با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز ادامه یافته اما بدون دستیابی به توافق مشخص پایان یافته است. به گفته منابع مطلع، طرف‌های خارجی همچنان بر موضوع خلع سلاح کامل و تغییر ساختار امنیتی در غزه تأکید دارند؛ موضوعی که با مخالفت جدی جریان‌های فلسطینی روبه‌رو شده است.

همچنین برخی گزارش‌ها از ارائه آمارهای متفاوت درباره میزان ورود کمک‌های انسانی به غزه خبر داده‌اند؛ آماری که به گفته منابع محلی، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و با هدف مدیریت افکار عمومی منتشر می‌شود.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که پرونده بازسازی غزه وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، همزمان با افزایش نقش‌آفرینی بازیگران خارجی، شکاف میان وعده‌های اعلام‌شده و واقعیت‌های اجرایی بیش از گذشته آشکار شده و آینده روند امدادرسانی و بازسازی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

