بازگشت نگاهها به اسلامآباد| «طنابکشی» واشنگتن و تهران پیش از دور جدید مذاکرات
در حالی که فشارهای آمریکا بر بنادر ایران ادامه دارد و همزمان گزارشهایی از احتمال اعزام نیروهای اضافی آمریکایی به خاورمیانه منتشر شده است، تنشها میان تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که با نقشآفرینی دوباره پاکستان بهعنوان میانجی همراه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، سفر ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران و دیدار او با مقامات ایرانی، بار دیگر توجهها را به تلاشهای اسلامآباد برای کاهش تنش میان دو طرف جلب کرده است. این تحرکات در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی از احتمال تمدید آتشبس موقت و آغاز دور جدید مذاکرات در هفتههای آینده منتشر شده است.
بر اساس گزارش منابع مطلع، فرمانده ارتش پاکستان که نقش محوری در روند میانجیگری دارد، حامل پیامهایی از سوی واشنگتن بوده و در تهران درباره امکان ازسرگیری گفتوگوها با مقامات ایرانی رایزنی کرده است. برخی رسانههای منطقهای نیز از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلامآباد خبر دادهاند و از آمادگیهای لجستیکی برای میزبانی این نشستها سخن گفتهاند.
در مقابل، فضای تصمیمگیری در تهران همچنان با احتیاط همراه است. منابع نزدیک به روند مذاکرات تأکید کردهاند که تصمیم نهایی درباره دور جدید گفتوگوها، پس از بررسی کامل نتایج دیدارهای اخیر اتخاذ خواهد شد. این منابع همچنین تصریح کردهاند که واشنگتن باید در چارچوبی مشخص و قابل قبول وارد مذاکرات شود و از ایجاد مانع در مسیر گفتوگوها خودداری کند.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که تبادل پیامها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و ایران ضمن حفظ موضع اصولی خود در موضوع غنیسازی، آمادگی دارد درباره سطح و چارچوب آن وارد مذاکره شود.
در سوی مقابل، کاخ سفید نیز با تأیید ادامه رایزنیها اعلام کرده است که احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلامآباد وجود دارد و آمریکا از روند گفتوگوها برای دستیابی به توافق استقبال میکند؛ هرچند برخی اختلافات اساسی همچنان پابرجاست.
همزمان، اظهارات دونالد ترامپ نیز بر فضای سیاسی افزوده است. او مدعی شده است که ایران به دنبال توافق است و جنگ میان دو طرف در آستانه پایان قرار دارد، اما در عین حال تأکید کرده که اختلافات هستهای همچنان مانع اصلی توافق نهایی محسوب میشود.
در همین فضا، برخی رسانههای آمریکایی از جمله گزارشهای مطبوعاتی به نقل از منابع آگاه از احتمال اعزام هزاران نیروی نظامی اضافی به منطقه خبر دادهاند؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشار بر تهران ارزیابی میشود. همچنین اعلام شده است که بخشی از این نیروها در قالب ناوها و یگانهای پشتیبانی در روزهای آینده به منطقه اعزام خواهند شد.
در مقابل، مقامهای نظامی ایران با هشدار نسبت به ادامه فشارهای دریایی آمریکا اعلام کردهاند که در صورت تداوم این روند، احتمال گسترش تنشها در مسیرهای کشتیرانی منطقهای وجود دارد. آنان همچنین تأکید کردهاند که امنیت عبور و مرور در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ در صورت ادامه اقدامات خصمانه با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در همین حال، برخی منابع از طرحهای احتمالی برای محدودسازی مسیرهای دریایی در منطقه خبر دادهاند و مدعی شدهاند که این موضوع میتواند در صورت ادامه فشارها به یکی از اهرمهای تنش تبدیل شود. با این حال، گزارشهایی نیز منتشر شده که از بررسی گزینههای محدودسازی تنش از مسیرهای جایگزین دریایی حکایت دارد.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و نظامی، مسیر دیپلماسی همچنان باز است؛ اما میان تهدید، میانجیگری و مذاکرات غیرمستقیم، آینده گفتوگوهای تهران و واشنگتن همچنان در وضعیت نامشخص و شکننده قرار دارد.