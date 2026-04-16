کمبود جدی مهمات نظامی در آمریکا؛ پنتاگون زنگ خطر را به صدا درآورد
در ادامه پیامدهای جنگ اخیر با ایران، مقامهای پنتاگون از کاهش قابل توجه ذخایر مهمات و موشکهای ایالات متحده خبر داده و نسبت به زمانبر بودن بازسازی این ذخایر هشدار دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، هیث کولینز، مدیر آژانس دفاع موشکی آمریکا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان اعلام کرد که واشنگتن برای جبران مهمات مصرفشده در جنگ، به چندین سال زمان نیاز خواهد داشت.
وی با اشاره به روند تولید تسلیحات در آمریکا گفت: «ما هر روز در حال تولید سلاح برای جایگزینی هستیم، اما بازسازی کامل ذخایر سالها طول خواهد کشید.» با این حال او تأکید کرد که در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی برای تکمیل این روند ارائه داد.
این مقام نظامی همچنین به حجم بالای مصرف تسلیحات در جریان درگیریهای اخیر اشاره کرده و افزود که بخش قابل توجهی از ذخایر موشکی آمریکا در عملیاتهای مرتبط با جنگ مصرف شده است.
بر اساس گزارشهای پیشین، نیروهای آمریکایی در ماه نخست جنگ، صدها فروند موشک کروز از نوع «توماهاوک» را علیه اهدافی در ایران شلیک کردهاند. همچنین هزاران موشک دیگر نیز برای رهگیری پهپادها و موشکهای شلیکشده مورد استفاده قرار گرفته است.
این روند به گفته تحلیلگران نظامی، فشار قابل توجهی بر توان ذخایر تسلیحاتی آمریکا وارد کرده و نگرانیهایی را درباره آمادگی بلندمدت ارتش این کشور ایجاد کرده است.