برای چهارمین بار.. سنا با محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ مخالفت کرد
در ادامه حمایت جریان حاکم در واشنگتن از رویکرد نظامی علیه ایران، سناتورهای جمهوریخواه در کنگره آمریکا بار دیگر طرحی را که هدف آن محدودسازی اختیارات رئیسجمهور در ادامه جنگ بود، ناکام گذاشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مجلس سنا با رأی ۵۲ در برابر ۴۷، از پیشبرد طرحی که توسط دموکراتها ارائه شده بود، جلوگیری کرد؛ طرحی که خواستار توقف عملیات نظامی تا زمان اخذ مجوز رسمی از کنگره بود. این چهارمین بار از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر فوریه است که تلاش دموکراتها برای مهار اختیارات جنگی رئیسجمهور با مخالفت جمهوریخواهان مواجه میشود.
در این میان، تنها رند پال، از حزب جمهوریخواه به این طرح رأی مثبت داد، در حالی که یک سناتور دموکرات نیز با آن مخالفت کرد. این رأیگیری نشاندهنده تداوم حمایت گسترده جمهوریخواهان از سیاستهای جنگطلبانه دولت ترامپ است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بر اساس نظرسنجیها، اکثریت افکار عمومی آمریکا با ادامه حملات نظامی علیه ایران مخالف هستند، هرچند شکاف حزبی در این زمینه همچنان عمیق است.
در جریان این مناقشه، سناتور جیم ریش با لحنی تند، حامیان طرح را به حمایت از ایران متهم کرد؛ اظهاراتی که با واکنش دموکراتها مواجه شد. در مقابل، جک رید خواستار بازگشت اختیار اعلام جنگ به کنگره و جلوگیری از تبدیل درگیری کنونی به یک جنگ فرسایشی شد.
با وجود تصریح قانون اساسی آمریکا مبنی بر نقش کنگره در اعلام جنگ، کاخ سفید و متحدان جمهوریخواه ترامپ مدعیاند که اقدامات نظامی محدود در چارچوب اختیارات رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قوا انجام میشود؛ ادعایی که بهگفته منتقدان، زمینهساز تداوم یکجانبهگرایی نظامی واشنگتن در قبال ایران است.