به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد ‌که رئیس‌جمهور چین به همتای آمریکایی خود اطمینان داد که پکن به ایران سلاح نمی‌فروشد.

کاخ سفید اعلام کرد: «ما گزارش‌های نادرستی مبنی بر درخواست رسمی تمدید آتش‌بس دیده‌ایم و این نادرست است.»

سخنگوی کاخ سفید افزود: «ما از طرف رئیس جمهور ترامپ جدول زمانی برای محاصره دریایی ایران تعیین نخواهیم کرد.»

