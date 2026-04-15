کاخ سفید:
گزارشها درباره درخواست رسمی تمدید آتشبس با ایران نادرست است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهور چین به همتای آمریکایی خود اطمینان داد که پکن به ایران سلاح نمیفروشد.
کاخ سفید اعلام کرد: «ما گزارشهای نادرستی مبنی بر درخواست رسمی تمدید آتشبس دیدهایم و این نادرست است.»
سخنگوی کاخ سفید افزود: «ما از طرف رئیس جمهور ترامپ جدول زمانی برای محاصره دریایی ایران تعیین نخواهیم کرد.»