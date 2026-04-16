نقشه استقرار ناوهای غربی در نزدیکی ایران؛ از مدیترانه تا خلیج عمان
تصاویر ماهوارهای از گسترش کمسابقه حضور ناوهای هواپیمابر غرب در منطقهای راهبردی از شرق مدیترانه تا خلیج عمان حکایت دارد؛ تحرکاتی که همزمان با افزایش فشارها علیه ایران، ابعاد جدیدی از سناریوی نظامی واشنگتن و متحدانش را آشکار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویر ماهوارهای جدید، ابعاد استقرار ناوهای هواپیمابر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را در منطقه غرب آسیا نشان میدهد؛ استقراری که از شرق دریای مدیترانه تا خلیج عمان امتداد یافته و همزمان با افزایش تحرکات نظامی مرتبط با تنشها علیه ایران صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، تصاویر ثبتشده در ۱۰ آوریل حضور ناو هواپیمابر فرانسوی «شارل دوگل» را در شرق مدیترانه نشان میدهد که به همراه یک شناور جنگی در فاصله حدود ۱۰۹ کیلومتری جزیره قبرس مستقر شده است.
همچنین تصاویر جدیدتر مربوط به ۱۳ آوریل، حضور ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس جرالد آر فورد» را در کنار دو ناوشکن آمریکایی در شرق مدیترانه تأیید میکند. برآوردهای جغرافیایی نشان میدهد فاصله میان این دو ناو حدود ۲۰۶ کیلومتر است که بیانگر تمرکز قابلتوجه توان دریایی غرب در این بخش از مدیترانه است.
در ادامه این آرایش نظامی، تصاویر ماهوارهای مورخ ۱۱ آوریل از حرکت ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» در خلیج عمان حکایت دارد. این ناو به همراه دو ناوشکن در فاصلهای حدود ۱۹۲ کیلومتری شمالشرق بندر چابهار ایران و در نزدیکی ورودی شرقی تنگه هرمز مستقر شده، بدون آنکه وارد آبهای نزدیک به سواحل ایران شود.
این نوع استقرار، بهویژه در شرایطی که آمریکا از آغاز نوعی محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه امکان رصد خطوط حیاتی کشتیرانی بین خلیج عمان و دریای عرب را فراهم میکند، در حالی که فاصلهای نسبتا امن از توانمندیهای دفاع ساحلی ایران حفظ شده است.
به نظر میرسد این چیدمان نظامی، با هدف ایجاد پوشش گسترده دریایی و هوایی در چند محور طراحی شده و حلقهای عملیاتی میان شرق مدیترانه و محدوده تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ مسیری که از مهمترین گذرگاههای راهبردی انرژی و تجارت جهانی به شمار میرود.
در همین راستا، فرماندهی مرکزی آمریکا نیز از آغاز اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران، پس از ناکامی مذاکرات صلح در پاکستان، خبر داده است؛ اقدامی که میتواند به تشدید تنشها در منطقه منجر شود.