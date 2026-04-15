به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی آگاه گزارش داد که ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده‌ند.

آکسیوس، به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: «ایالات متحده و ایران به دستیابی به توافق چارچوب برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.»

این مقام آمریکایی در گفت‌وگو با آکسیوس افزود: «در صورت دستیابی به توافق چارچوب، آتش‌بس تمدید خواهد شد تا در مورد جزئیات توافق جامع مذاکره شود.»

منابع آگاه آمریکایی: در این رابطه عنوان کرد با توجه به اختلافات اساسی بین تهران و واشنگتن، دستیابی به توافق تضمین شده نیست.

