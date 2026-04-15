به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر دادند.

جئو نیوز پاکستان، به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دور دوم مذاکرات بین ایران و آمریکا احتمالاً طی روزهای اتی آینده در اسلام آباد برگزار خواهد شد.

این رسانه مدعی شد که دستورالعمل‌هایی برای اطمینان از آمادگی لجستیکی و امنیتی برای میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا صادر شده است.

