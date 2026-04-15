خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه پاکستانی مدعی شد: ایران و آمریکا احتمالا طی روزهای آتی در اسلام‌آباد دیدار می‌کنند

کد خبر : 1773854
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر دادند.  

جئو نیوز پاکستان، به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دور دوم مذاکرات بین ایران و آمریکا احتمالاً طی روزهای اتی آینده در اسلام آباد برگزار خواهد شد.

این رسانه مدعی شد که دستورالعمل‌هایی برای اطمینان از آمادگی لجستیکی و امنیتی برای میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا صادر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار