رسانه پاکستانی مدعی شد: ایران و آمریکا احتمالا طی روزهای آتی در اسلامآباد دیدار میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر دادند.
جئو نیوز پاکستان، به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دور دوم مذاکرات بین ایران و آمریکا احتمالاً طی روزهای اتی آینده در اسلام آباد برگزار خواهد شد.
این رسانه مدعی شد که دستورالعملهایی برای اطمینان از آمادگی لجستیکی و امنیتی برای میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا صادر شده است.