به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که پس از تهدید ‌رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر لغو قرارداد تجاری با بریتانیا، موضع خود را مبنی بر عدم ورود به جنگ با ایران تغییر نخواهد داد.

وی در نشست هفتگی پرسش از نخست وزیر در مجلس عوام تأکید کرد: «من نظرم را تغییر نمی‌دهم و تسلیم نمی‌شوم.»

وی با اشاره به فشارهای فزاینده واشنگتن برای همراه کردن لندن با جنگ علیه ایران تصریح کرد: «این جنگ ما نیست و انگلیس به این درگیری کشیده نخواهد شد».

