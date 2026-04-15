گزافه‌گویی گروسی:

هرگونه توافق با ایران بدون راستی‌آزمایی صرفا یک تکه کاغذ است

هرگونه توافق با ایران بدون راستی‌آزمایی صرفا یک تکه کاغذ است
مدیرکل آژانس انرژی اتمی خواستار بازرسی این آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت توافق میان تهران و واشنگتن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سفر به سئول در اظهاراتی گزافه گفت، هرگونه توافقی بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران،  «یک تکه کاغذ» خواهد بود، مگر اینکه سازوکارهای راستی‌آزمایی برقرار شود.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از او نوشت: «هر توافقی بدون راستی‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ است. اگر طرفین به توافق برسند، فکر می‌کنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواستی برای همکاری در مورد بازرسی‌ها دریافت خواهد کرد».

مدیرکل آژانس در ادامه‌ یاوه‌گویی‌های خود مدعی شد: «ایران یک برنامه هسته‌ای بسیار جاه‌طلبانه و گسترده دارد که نیاز به حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. در غیر این صورت، ما توافقی نخواهیم داشت، بلکه توهمی از توافق خواهیم داشت».

وی همچنین با بیان اینکه در مذاکرات حضور ندارد و از محتوای آن خبر ندارد،  ادعا کرد: «مدت زمان تعلیق [برنامه هسته‌ای ایران] یک مسئله اعتماد سیاسی است، نه یک مسئله فنی».

 

 

