اردوغان:
نباید به اسرائیل اجازه خرابکاری در روند مذاکرات داده شود
رئیس جمهور ترکیه گفت که نباید به رژیم صهیونیستی اجازه داده شود که تا در روند آتشبس خرابکاری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از کلش ریپورت، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، امروز -چهارشنبه- گفت که نباید به دولت رژیم صهیونیستی که به نارضایتی از آتشبس معروف است، اجازه خرابکاری در این روند داده شود.
اردوغان اظهار داشت: «اگر قرار است صلحی در منطقه ما برقرار شود، با وجود این رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد. اگر قرار است ثباتی در منطقه ما برقرار شود، با وجود اینکه دولت اسرائیل با توهم سرزمینهای موعود عمل میکند، باز هم محقق خواهد شد».
وی ادامه داد: «اگر قرار است صلحی به جغرافیای خونین ما بیاید، به همین ترتیب با وجود اسرائیل که امنیت خود را به ناامنی دیگران گره میزند، محقق خواهد شد. زیرا هر زمان که کوچکترین امیدی برای صلح پدیدار شود، اسرائیل تمام تلاش خود را برای خرابکاری در آن خواهد کرد، همانطور که قبلا بارها انجام داده است».
اردوغان تصریح کرد: «در حالی که جبهه بشریت برای خاموش کردن آتش در منطقه ما تلاش میکند، شبکه قتل عام هیزم بیشتری را به شعلههای آتش خواهد افزود. البته، در حین انجام این کار، آنها همچنان گستاخانه کشورهایی را که صدای صلح را بلند میکنند، به ویژه ترکیه و اسپانیا، هدف قرار خواهند داد.با قلمهای اجیر شده، رسانههایشان و مهرههایی که به عنوان ابزار استفاده میکنند، سعی خواهند کرد افراد باوجدان را ساکت کنند».
رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: «من صمیمانه به دوست عزیزم (پدرو)سانچز، نخست وزیر اسپانیا، به خاطر نشان دادن موضع قاطع در برابر تهدیدات نتانیاهو، قصاب غزه، تبریک میگویم.ما همچنان ظالم را ظالم، راهزن را راهزن و قاتل را قاتل خواهیم خواند».
وی افزود: «من بار دیگر برخی حقایق را به قاتلان کودک که در رسانههای اجتماعی به من و کشورمان توهین میکنند، یادآوری میکنم.جمهوری ترکیه یک کشور عادی نیست. هیچ قدرتی نمیتواند انگشت خود را به سمت ترکیه یا رئیس جمهور ترکیه تکان دهد».