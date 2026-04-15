به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «جاناتان کارل»، خبرنگار ای‌بی‌سی نیوز، روزگذشته -سه‌شنبه- گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تمدید آتش‌بس فعلی با ایران را بررسی نمی‌کند.

کارل در پلتفرم ایکس نوشت: «ترامپ فکر نمی‌کند تمدید آتش‌بس لازم باشد».

وی به نقل از ترامپ گزارش: «فکر می‌کنم دو روز شگفت‌انگیز پیش رو خواهید داشت. واقعا همینطور است».

به گفته این خبرنگار رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی گزافه گفت: «این درگیری می‌تواند یا از طریق یک توافق مذاکره شده یا از طریق اقدام نظامی که قابلیت‌های ایران را از بین می‌برد، به پایان برسد.این (جنگ علیه ایران) می‌تواند به هر دو صورت پایان یابد، اما من فکر می‌کنم یک توافق ترجیح داده می‌شود».

