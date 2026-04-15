مشاور امنیت ملی عراق:
بغداد از آغاز گفتوگوی مستقیم میان واشنگتن وتهران حمایت میکند
کد خبر : 1773707
مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که بغداد از همه نظر از آغاز گفتوگوی مستقیم میان واشنگتن وتهران حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد که بغداد از همه نظر از آغاز گفتوگوی مستقیم میان واشنگتن وتهران حمایت میکند.
وی افزود که این امر تنها راه برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه به شمار میآید.
الاعرجی در گفتوگو با این رسانه به ضرورت تداوم آتشبس در منطقه اشاره کرد و گفت که باید آتشبس بدون هیچگونه تبعیض در سراسر منطقه ادامه یابد.