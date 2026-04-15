به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد که بغداد از همه نظر از آغاز گفت‌وگوی مستقیم میان واشنگتن وتهران حمایت می‌کند.

وی افزود که این امر تنها راه برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه به شمار می‌آید.

الاعرجی در گفت‌وگو با این رسانه به ضرورت تداوم آتش‌بس در منطقه اشاره کرد و گفت که باید آتش‌بس بدون هیچگونه تبعیض در سراسر منطقه ادامه یابد.

