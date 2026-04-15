پکن:
به هرگونه اعمال تعرفه از سوی آمریکا قاطعانه پاسخ میدهیم
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور به هرگونه اعمال تعرفه از سوی آمریکا به بهانه ارسال سلاح به ایران واکنش نشان خواهد داد.
به گزارش ایلنا، «گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین گزارشهایی مبنی بر اینکه چین به ایران سلاح فروخته است را کاملا ساختگی دانست و هشدار داد که هرگونه تلاش ایالات متحده برای استفاده از چنین ادعاهایی به عنوان بهانهای برای اعمال تعرفهها، واکنش قاطع چین را در پی خواهد داشت.
وی گفت که چین همواره رویکردی محتاطانه و مسئولانه در قبال صادرات اسلحه اتخاذ میکند و آنها را مطابق با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی به شدت تنظیم میکند.
سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «این گزارشها کاملا ساختگی هستند. اگر ایالات متحده اصرار داشته باشد که از این موضوع به عنوان بهانهای برای اعمال تعرفه بر چین استفاده کند، ما قاطعانه پاسخ خواهیم داد».
اظهارات وی پس از آن مطرح شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد که اگر مشخص شود چین به ایران سلاح صادر میکند، واشنگتن ۵۰ درصد تعرفه بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد.