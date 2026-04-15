مقام اماراتی: کشورهای بیطرف در جنگ با ایران باید «هزینه سنگین» بپردازند
یک مقام اماراتی با اظهاراتی تند خواستار «مجازات» کشورهایی شد که در جنگ علیه ایران موضع بیطرف گرفتهاند؛ اظهاراتی که در شبکههای اجتماعی بحثبرانگیز شده و به یک کشور عربی خاص نسبت داده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، جمال سند السویدی در دو پست در پلتفرم «ایکس» نوشت کشورهایی که در کنار ایران ایستادهاند یا موضع بیطرف اتخاذ کردهاند «باید هزینه این موضع را بپردازند».
وی همچنین ادعا کرد: «یک کشور عربی در ۱۵ سال گذشته بیش از یک تریلیون دلار از کشورهای عرب خلیجفارس دریافت کرده، اما در مقابل در کنار دشمن ایران ایستاده است»، بدون آنکه نام این کشور را ذکر کند.
با این حال، برخی کاربران شبکههای اجتماعی این اظهارات را اشاره غیرمستقیم به مصر تعبیر کردهاند.
السویدی معاون رئیس هیئت امنای مرکز مطالعات و پژوهشهای استراتژیک امارات است و پیشتر نیز ریاست این مرکز را بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ بر عهده داشته است.