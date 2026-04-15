هشدار روسیه نسبت به سوءاستفاده واشنگتن و تل آویو از مذاکرات برای آماده شدن جهت حمله مجدد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت روسیه هشدار داد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ممکن است از مذاکرات صلح با تهران برای آمادهسازی جهت عملیات زمینی علیه ایران استفاده کنند، چرا که پنتاگون همچنان به تقویت حضور نظامی خود در منطقه ادامه میدهد.
این شورا در تفسیر خود از وضعیت خاورمیانه تحت آتشبس دو هفتهای بین ایالات متحده و ایران، خاطرنشان کرد که در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند، از جمله ۲هزار ۵۰۰ تفنگدار دریایی، بیش از ۱ هزار ۲۰۰ نفر از لشکر ۸۲ هوابرد و همچنین واحدهای ویژه. همچنین حدود ۵۰۰ هواپیمای نظامی آمریکایی در فرودگاههای خاورمیانه و بیش از ۲۰ کشتی جنگی وجود دارد.
واشنگتن همچنین به انتقال واحدهای نظامی اضافی به منطقه ادامه میدهد و انتظار میرود یک گروه آبی-خاکی به رهبری ناو یواساس باکسر و یک گروه ناو هواپیمابر دیگر به رهبری ناو یواساس جورج بوش با پایان آتشبس به منطقه درگیری برسند.
این شورا خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی علاوه بر افزایش فعالیتهای اطلاعاتی خود، به تقویت قابلیتهای تهاجمی و موشکی خود ادامه خواهند داد.