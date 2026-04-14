صدور بیانیه مشترک لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا بیانیه مشترکی صادر کردند.

در بیانیه مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل آمده است که نشست اخیز اولین دیدار سطح بالا از سال ۱۹۹۳ بین هیئت‌های نمایندگی لبنان و اسرائیل بوده است‌.

در این بیانیه مشترک آمده است که واشنگتن تأیید کرد که توافق ترک مخاصمه باید با میانجیگری آمریکا حاصل شود و از طریق یک فرآیند جداگانه دنبال نمی‌شود.

در این بیانیه ادعا شده است که اسرائیل تعهد خود را برای همکاری با دولت لبنان برای خلع سلاح بازیگران غیردولتی تأیید می‌کند.

بنا به این بیانیه، لبنان بر لزوم اجرای توافق‌نامه ترک مخاصمه که در نوامبر ۲۰۲۴ امضا شد، تأکید کرد.

در این بیانیه مشترک آمده است که لبنان خواستار آتش‌بس و اقداماتی برای رسیدگی به بحران حاد انسانی است.

بنا با این بیانیه، طرفین توافق کردند که مذاکرات مستقیم را در زمان و مکانی که بعداً مشخص خواهد شد، آغاز کنند.

ساعاتی پیش، وزیر خارجه آمریکا از آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوها میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر داد و آن را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد.

انتهای پیام/