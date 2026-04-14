آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن
وزیر خارجه آمریکا از آغاز دور جدیدی از گفتوگوها میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر داد و آن را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امروز- سهشنبه- اعلام کرد مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شده است. او مدعی شد این روند میتواند نقطه عطفی در تحولات منطقه باشد.
وی همزمان با شروع این گفتوگوها، با اذعان به پیچیدگیهای موجود، ابراز امیدواری کرد طرفین بتوانند مسیر پیشرو را آغاز کنند، هرچند به گفته او «همه مسائل در ساعات آینده حل نخواهد شد».
روبیو در ادامه با تکرار مواضع مداخلهجویانه واشنگتن، هدف این مذاکرات را «پایان دادن به دههها نفوذ حزبالله در این بخش از جهان» عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه در وزارت خارجه آمریکا و برای نخستین بار از زمان گفتوگوهای سال ۱۹۸۳ برگزار شده است.
در این نشست، ندى حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، و یحیئیل لایتر، نماینده رژیم صهیونیستی، به همراه نماینده آمریکا در لبنان و یک مقام وزارت خارجه این کشور حضور دارند.