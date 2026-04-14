زخمی شدن ۱۰ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان
به گزارش رسانههای صهیونیستی، ۱۰ نظامی ارتش اشغالگر درجریان درگیری با رزمندگان حزب الله در «بنت جبیل» در جنوب لبنان طی شب گذشته، مجروح شدند.
به گزارش المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۰ نظامی گردان ۱۰۱ از یگان چتربازان در درگیری نزدیک با نیروهای حزبالله در جنوب لبنان زخمی شدند که حال ۳ نفر وخیم است.