۱۶ زخمی در پی تیراندازی در ترکیه
به دنبال تیراندازی یک مدرسه در ترکیه، ۱۶ تن از جمله چند دانش‌آموز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، مقامات ترکیه اعلام کردند که یک دانش‌آموز سابق در ترکیه امروز -سه‌شنبه- در دبیرستانی که در آن تحصیل می‌کرد، اقدام به تیراندازی کرد که به زخمی شدن ۱۶ نفر از جمله چند دانش‌آموز منجر شد.

«حسن سیلداک»، فرماندار «شانلی‌اورفه» در جنوب شرقی ترکیه، به خبرنگاران گفت که نیروهای ویژه امنیتی به مدرسه‌ای در این استان اعزام شدند و دانش‌آموزان از آنجا تخلیه شدند.

تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند که آمبولانس‌ها در بیرون مدرسه در منطقه «سیورک» ایستاده‌اند و دانش‌آموزان وحشت‌زده از ساختمان فرار می‌کنند.

سیلداک فرد مهاجم را یک دانش‌آموز سابق آن مدرسه و ۱۸ ساله معرفی کرد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیشتر زخمی‌ها دانش‌آموز بودند. فرماندار شانلی‌اورفه در رابطه با ضارب گفت: «او هنگامی‌که توسط پلیس محاصره شد، جان خود را گرفت».

 

 

