والاستریت ژورنال:
محاصره تنگه هرمز اقتصاد جهانی را با شوک بزرگ تهدید میکند
یک روزنامه آمریکایی نسبت به پیامدهای خطرناک سیاستهای اخیر واشنگتن در قبال تنگه هرمز هشدار داده و تأکید کرده است که این رویکرد میتواند اقتصاد جهانی را با بحرانی کمسابقه مواجه کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که هرگونه محاصره تنگه هرمز، بهطور مستقیم موجب تشدید بحران کالاهای اساسی و افزایش بیثباتی در اقتصاد جهانی خواهد شد.
این رسانه با اشاره به وابستگی گسترده جهان به این گذرگاه حیاتی برای انتقال نفت و تجارت بینالمللی، تأکید کرد که بستن هرمز میتواند بهسرعت از یک تنش منطقهای فراتر رفته و به یک «شوک مالی گسترده جهانی» تبدیل شود.
در ادامه این گزارش آمده است که پیامدهای چنین بحرانی، حتی ممکن است از درگیریهای نظامی نیز مخربتر باشد؛ چرا که بازارهای مالی، سرمایهگذاریها و زنجیرههای تأمین جهانی را بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در همین راستا، آرسانیو دومینگز، رئیس سازمان بینالمللی دریانوردی، با انتقاد از طرح دونالد ترامپ برای اعمال محاصره دریایی در هرمز، تصریح کرد: «هیچ کشوری حق ندارد یک تنگه بینالمللی مورد استفاده در کشتیرانی جهانی را مسدود کند.»
همزمان، شماری از رهبران اروپایی نیز تصمیم واشنگتن برای هدف قرار دادن کشتیهای ورودی و خروجی این گذرگاه راهبردی را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کردهاند.