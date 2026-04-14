ونس: مذاکرات با ایران بد پیش نرفت/ امکان پایان تدریجی درگیری فراهم شده است

به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس‌نیوز ادعا کرد: «گفت‌وگوهای ما با ایرانی‌ها در اسلام‌آباد کاملا بد پیش نرفت؛ آن‌ها در مذاکرات تا حدی به سمت ما حرکت کردند، اما این اقدامات برای جلب رضایت واشنگتن کافی نبود.»

ونس در ادامه با تکرار مواضع سخت‌گیرانه آمریکا افزود: «شرط اصلی ما، سلب کامل هرگونه توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم است. ما خواستار خروج کامل اورانیوم غنی‌شده از ایران هستیم.» وی همچنین مدعی شد که هرگونه «توافق بزرگ» منوط به کنار گذاشتن تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و توقف حمایت از آنچه «تروریسم» خواند، است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه هنوز مسیر مذاکرات به پایان نرسیده، گفت: «امکان دستیابی به یک توافق بزرگ وجود دارد، اما این به تصمیم طرف ایرانی برای برداشتن گام بعدی بستگی دارد. پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز به نقطه نهایی نرسیده‌ایم.»

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی، ادعا کرد: «محدودیت‌های اعمال‌شده بر نفت در تنگه هرمز، فشار قابل توجهی بر ایران وارد کرده و روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا تهران آماده برداشتن گام‌های نهایی هست یا خیر.»

ونس با توصیف مذاکره‌کنندگان ایرانی به‌عنوان «سخت‌گیر»، مدعی شد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «هزینه‌های سنگینی» برای جهان به‌دنبال خواهد داشت.

او در ادامه با اشاره به موضوع آتش‌بس افزود: «توافق آتش‌بس در ازای تضمین آزادی کشتیرانی بوده و ایران باید به تعهدات خود پایبند باشد. باز بودن کامل تنگه هرمز، شرط قطعی ماست و این موضوع را به‌صراحت به طرف ایرانی اعلام کرده‌ایم.» وی همچنین هشدار داد که هرگونه عقب‌نشینی ایران در این زمینه، واکنش فوری و متفاوت آمریکا را به‌دنبال خواهد داشت.

ونس در بخش دیگری از اظهارات، با اشاره به تبعات اقتصادی این تحولات گفت: «افزایش قیمت انرژی را درک می‌کنیم و می‌دانیم مردم آمریکا تحت فشار هستند؛ تلاش‌های فشرده‌ای برای مدیریت این وضعیت در جریان است.»

او در پایان تأکید کرد: «ترجیح ما رسیدن به یک توافق جامع و موفق است و دونالد ترامپ قصد ندارد این روند را طولانی کند.»

در همین حال، یک روزنامه‌نگار از نشریه آتلانتیک، مدعی شده دور بعدی گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا قرار است روز پنج‌شنبه در اسلام‌آباد برگزار شود.

