دور دیگری از مذاکرات میان تهران و واشنگتن ممکن است برگزار شود

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که مذاکرات آمریکا در مورد دومین دیدار مستقیم احتمالی با ایرانی‌ها هنوز در مراحل اولیه است.

یک منبع آگاه در این رابطه به سی‌ان‌ان گفت: «دور دیگری از مذاکرات ممکن است برگزار شود و ترکیه در تلاش است تا شکاف بین آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها را پر کند.»

سی‌ان‌ان، به نقل از منابع آگاه افزود که ایران و آمریکا ممکن است بسته به سرعت مذاکرات در روزهای آینده، آتش‌بس را تمدید کنند.

