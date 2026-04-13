سی بی اس گزارش داد:
تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران خاورمیانه
رسانهها از تشدید تلاشهای دیپلماتیک در زمینه بحران خاورمیانه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل الجزیره، سیبیاس، به نقل از یک مقام دولتی پاکستان از تشدید تلاشهای دیپلماتیک در زمینه بحران خاورمیانه خبر داد.
منابع آگاه در این رابطه افزودند: «ما تلاشهای دیپلماتیک خود را برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره تشدید کردهایم».
سیبیاس، به نقل از یک مقام دولتی پاکستان افزود: «ما به طور فعال با واشنگتن و تهران در تعامل هستیم تا آنها را به از سرگیری گفتگو در اسرع وقت ترغیب کنیم».
منابع آگاه خبر دادند که پاکستان اکنون منتظر پاسخهای ایالات متحده و ایران برای از سرگیری مذاکرات است.
سیبیاس، به نقل از مقامات آگاه افزود که ارتباط بین هیئت آمریکایی و رهبران ایران ادامه دارد و پیشرفتهایی در جهت دستیابی به توافق حاصل شده است.