به گزارش ایلنا به نقل الجزیره، سی‌بی‌اس، به نقل از یک مقام دولتی پاکستان از تشدید تلاش‌های دیپلماتیک در زمینه بحران خاورمیانه خبر داد‌.

منابع آگاه در این رابطه افزودند: «ما تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره تشدید کرده‌ایم».

سی‌بی‌اس، به نقل از یک مقام دولتی پاکستان افزود: «ما به طور فعال با واشنگتن و تهران در تعامل هستیم تا آنها را به از سرگیری گفتگو در اسرع وقت ترغیب کنیم».

منابع آگاه خبر دادند‌ که پاکستان اکنون منتظر پاسخ‌های ایالات متحده و ایران برای از سرگیری مذاکرات است.

سی‌بی‌اس، به نقل از مقامات آگاه افزود که ارتباط بین هیئت آمریکایی و رهبران ایران ادامه دارد و پیشرفت‌هایی در جهت دستیابی به توافق حاصل شده است.

انتهای پیام/