به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در جریان کنفرانس سالانه «شبکه اقدام ملی» در نیویورک، هنگامی که کامالا هریس بر روی صحنه حاضر شد، جمعیت با شعار «دوباره نامزد شو!» از او استقبال کردند؛ اما در حاشیه همان نشست، گفت‌وگوها با لحنی متفاوت و واقع‌بینانه‌تر درباره شانس واقعی پیروزی جریان داشت.

این شکاف، به گفته ناظران سیاسی و آن‌گونه که نشریه «پولیتیکو» گزارش داده، نشان‌دهنده اختلاف عمیق درون حزب دموکرات درباره مسیر آینده و گزینه‌های انتخاباتی است.

شکست سنگین کامالا هریس در برابر دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ همچنان بر فضای سیاسی این حزب سایه انداخته و بحث‌ها درباره انتخابات ۲۰۲۸ را تحت تأثیر قرار داده است.

در این میان، برخی از رأی‌دهندگان، به‌ویژه در میان جامعه سیاه‌پوستان آمریکا، صراحتا نسبت به آمادگی کشور برای پذیرش نوعی متفاوت از رهبری ابراز تردید کرده‌اند. برخی معتقدند فضای سیاسی کنونی آمریکا ممکن است پذیرای یک رئیس‌جمهور زن یا رنگین‌پوست نباشد.

در همین حال، خود کامالا هریس در این نشست به‌طور تلویحی اعلام کرد که «در حال بررسی» احتمال نامزدی در انتخابات آینده است؛ موضوعی که با واکنش و تشویق حاضران همراه شد. با این حال، برخی اظهارات و روایت‌های منتشرشده از او نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی در انتخاب‌های پیشین نیز نقش داشته است.

از سوی دیگر، چهره‌هایی مانند پیت بوتیجیج نیز در این فضای سیاسی مطرح شده‌اند، هرچند او صراحتا تأکید کرده که اعتماد رأی‌دهندگان بیش از هر چیز به برنامه‌ها و عملکرد سیاسی بستگی دارد، نه به هویت فردی.

در این شرایط، نام‌های متعددی از جمله فرمانداران و سناتورهای دموکرات مانند وس مور، روبن گالیگو، جی. بی. پریتزکر، جوش شاپیرو و رو خانا به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند، هرچند هیچ‌یک تاکنون به‌طور رسمی اعلام نامزدی نکرده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند حزب دموکرات در حال تجربه نوعی «انتخابات مقدماتی غیررسمی» است؛ فضایی که در آن، بحث اصلی نه فقط بر سر چهره‌ها، بلکه بر سر این پرسش اساسی متمرکز است که آیا هویت سیاسی و تنوع نامزدها می‌تواند با توانایی پیروزی در انتخابات هم‌راستا باشد یا خیر.

دموکرات‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که از یک سو نگران تکرار شکست در برابر دونالد ترامپ هستند و از سوی دیگر، میان حفظ تنوع در رهبری و انتخاب نامزدی «قابل پیروزی» دچار تردید جدی شده‌اند؛ چالشی که همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است.

