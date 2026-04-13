احتمال تعویق نشست واشنگتن؛ تل‌آویو به دنبال دستاورد میدانی در جنوب لبنان

احتمال تعویق نشست واشنگتن؛ تل‌آویو به دنبال دستاورد میدانی در جنوب لبنان
منابع مطلع از احتمال به تعویق افتادن نشست برنامه‌ریزی‌شده در واشنگتن میان سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند؛ نشستی که قرار بود با محوریت بررسی آتش‌بس در لبنان برگزار شود.

به گزارش ایلنا، این منابع به وبگاه خبری «النشره» اعلام کردند: اسرائیل ممکن است بار دیگر از هیأت خود بخواهد این نشست را به زمان دیگری موکول کند؛ اقدامی که پیش‌تر نیز سابقه داشته و نشست قبلی را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته بود.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو تلاش دارد در آستانه هرگونه مذاکره، با ایجاد واقعیت‌های میدانی در جنوب لبنان، دست برتر خود را در روند سیاسی تقویت کند؛ با این حال، تاکنون موفق به کسب دستاورد قابل توجهی در این زمینه نشده است و تحولات میدانی در منطقه بنت جبیل همچنان تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود.

در همین حال، برخی منابع از اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره تلاش ارتش اسرائیل برای ایجاد «کمربند امنیتی» در مناطق مرزی خبر می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند بر روند مذاکرات و فضای امنیتی جنوب لبنان اثرگذار باشد.

 

