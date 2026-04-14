آیا تنگه هرمز به گورستان ترامپ و نتانیاهو تبدیل میشود؟
بهدنبال شکست مذاکرات صلح میان تهران و واشنگتن در اسلامآباد، دونالد ترامپ با تحریک بنیامین نتانیاهو گزینه محاصره بنادر ایران را مطرح کرده؛ اقدامی که با هشدار تهران نسبت به تبدیل تنگه هرمز به صحنه تقابل مستقیم و پرهزینه همراه شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» نوشت: در حالی که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعتراف میکند که محور اصلی مورد نظر دونالد ترامپ در مذاکرات اسلامآباد، خارج کردن ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران و جلوگیری از هرگونه غنیسازی در آینده بوده، این واقعیت آشکار میشود که این مذاکرات از همان ابتدا محکوم به شکست بوده و عملا تحت هدایت بنیامین نتانیاهو قرار داشته است.
بر اساس این تحلیل، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش داشتند سناریوهای تکراری خود را اینبار در قبال ایران پیاده کنند؛ همانند آنچه پیشتر در عراق با بهانه سلاحهای کشتار جمعی و در لیبی با خلع سلاح هستهای رخ داد.
در مقابل، هیئت مذاکرهکننده ایرانی با آگاهی از اهداف واقعی طرف مقابل، در تمامی مذاکرات غیرمستقیم در مسقط، ژنو و وین، قاطعانه بر حق غنیسازی اورانیوم پافشاری کرده و از هرگونه عقبنشینی خودداری کرده است. به نوشته عطوان، ایران این توانمندی را بهعنوان عامل بازدارنده در برابر هرگونه حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل حفظ کرده است.
در همین راستا، محمدباقر قالیباف که ریاست هیئت مذاکرهکننده ایرانی را بر عهده داشته، با درک دقیق از اهداف واشنگتن و تلآویو، هرگونه مذاکره بر سر توقف غنیسازی یا انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از کشور را رد کرده است.
همچنین علی نیکزاد اعلام کرده است که عملیات نظامی آمریکا در نزدیکی اصفهان، که به بهانه جستجوی خلبانان انجام شد، در واقع با هدف دستیابی به ذخایر اورانیوم غنیشده ایران صورت گرفته بود؛ تلاشی که با شکست مواجه شد.
این شکست دوگانه—نظامی و دیپلماتیک— ضربه سنگینی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو وارد کرده و موجب شده واشنگتن با تحریک تلآویو، تهدید به اعمال محاصره علیه بنادر ایران کند؛ اقدامی با هدف جلوگیری از صادرات نفتی و کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز.
در مقابل، تهران این اقدام را «دزدی دریایی» توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت اجرای چنین طرحی، امنیت بنادر منطقه نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
این تحلیل تأکید میکند که آمریکا در برآورد قدرت ایران دچار خطای راهبردی شده است؛ چرا که بهرغم جنگ ۴۰ روزه، ساختار حاکمیتی ایران همچنان پابرجا بوده، کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و توانسته ضربات قابلتوجهی به نیروهای آمریکایی وارد کند.
در ادامه، عطوان با لحنی هشدارآمیز مینویسد: میلیونها نیروی داوطلب ایرانی برای مقابله با هرگونه تهاجم زمینی آماده هستند و صدها قایق تندرو نیز در انتظار هرگونه تحرک نظامی آمریکا در تنگه هرمز قرار دارند؛ شرایطی که میتواند این گذرگاه راهبردی را به «گورستان» دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تبدیل کند.
عطوان در پایان با اشاره به تجربه تاریخی بحران سوئز ۱۹۵۶ و شکست آنتونی ایدن، تأکید میکند که رهبران فعلی اروپا از جمله کییر استارمر و امانوئل مکرون نیز بهخوبی از پیامدهای چنین ماجراجوییای آگاه بوده و با آن مخالفند.