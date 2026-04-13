به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، در پی تشدید جنگ لفظی میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، اخباری در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تهدید کرده است که «اسرائیل را اشغال» خواهد کرد؛ یا به تعبیر دقیق‌تر، «فلسطین را از اشغال آزاد می‌کند».

این ادعاها اما چندان دوام نیاورد و در بحبوحه تنش رسانه‌ای میان آنکارا و تل‌آویو، که به نظر می‌رسد خشم مقامات صهیونیستی را برانگیخته، مقامات ترکیه به سرعت آن را تکذیب کردند. مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست وابسته به ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که این ادعاها «بی‌اساس» است.

این مرکز تأکید کرد که ترکیه اهمیت ویژه‌ای برای قوانین بین‌المللی و راه‌حل‌های دیپلماتیک قائل است و همواره نقش فعالی در تحقق صلح پایدار در منطقه و جهان ایفا می‌کند.

به نظر می‌رسد آنکارا تلاش دارد در قبال رژیم صهیونیستی، بر پایبندی به قوانین بین‌المللی تأکید کند تا از اتهامات غرب مبنی بر «ضدیت با اسرائیل» دور بماند؛ این در حالی است که تل‌آویو آشکارا در پی تعریف ترکیه به‌عنوان «دشمن جدید» پس از ایران است.

در همین راستا، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تلاش است ترکیه را به‌عنوان دشمن جدید پس از ایران معرفی کند. وی افزود که اسرائیل بدون داشتن دشمن نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اظهاراتی که بیانگر نگرانی رسمی آنکارا از روند تنش‌زایی تل‌آویو است.

از سوی دیگر، شاخه محلی حزب عدالت و توسعه در استانبول با تأکید بر رویکرد ترکیه اعلام کرد: «ترکیه با عقلانیت دولتی حرکت می‌کند که صلح را در اولویت قرار می‌دهد، اما در صورت لزوم از نشان دادن قدرت خود نیز دریغ نخواهد کرد.»

در این میان، سلیمان صویلو، وزیر کشور پیشین ترکیه و نماینده پارلمان که در حال حاضر مسئولیت رسمی اجرایی ندارد، با لحنی تند تهدید کرد که ترکیه آماده است در صورت درگیری با اسرائیل، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شهید تقدیم کند و مدعی شد چنین رویارویی می‌تواند به نابودی اسرائیل منجر شود؛ جایی که به گفته او تنها «۵ ساعت» با ترکیه فاصله دارد.

همچنین وزارت دفاع ترکیه به‌طور غیرمستقیم وارد این فضای تنش شد و تصویری از اردوغان در یک مرکز نظامی منتشر کرد و نوشت: «اینجا، همه سخنی دارند تا ما بتوانیم سخن خود را بلند اعلام کنیم... و تاریخ بهترین شاهد است.»

با این حال، منتقدان یادآور می‌شوند که ترکیه در مواردی مانند مداخلات نظامی در سوریه و عراق، چندان به اصول ادعایی خود در خصوص احترام به قوانین بین‌المللی پایبند نبوده است. حمایت آشکار آنکارا از گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه، از جمله «ارتش ملی سوریه» و «جبهه النصره»، در راستای سرنگونی دولت بشار اسد، از جمله مواردی است که به‌عنوان دخالت در امور داخلی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته است.

در مقابل این فضاسازی‌ها، ریاست‌جمهوری ترکیه با لحنی قاطع اعلام کرد که ادعاهای منتشرشده درباره تهدید اردوغان به اشغال اسرائیل «کاملا بی‌اساس» بوده و هدف آن‌ها ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ترکیه بر اساس میراث تاریخی و دیدگاه راهبردی خود، همواره در مسیر جلوگیری از خونریزی، حمایت از غیرنظامیان و تحقق صلح پایدار گام برداشته است.

در همین حال، در ادامه جنگ لفظی، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با ادبیاتی توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به اردوغان نوشت: «اردوغان، انگلیسی بلدی؟ ...» که این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

این تنش‌ها در حالی ادامه دارد که اخیرا در ترکیه اتهاماتی علیه ۳۵ اسرائیلی، از جمله نتانیاهو، مطرح شده و همین موضوع بر شدت درگیری رسانه‌ای میان دو طرف افزوده است.

انتهای پیام/