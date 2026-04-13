به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌ بحرین کاردار سفارت عراق در منامه را احضار کرد.

بحرین کاردار سفارت عراق در منامه را احضار و محکومیت شدید تداوم حملات پهپادی از عراق به بحرین و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را ابلاغ کرد.

«عبدالله بن علی آل خلیفه»، مدیرکل روابط دوجانبه وزارت خارجه بحرین، یادداشت اعتراض رسمی در این خصوص به «احمد اسماعیل الکروی»، کاردار سفارت عراق در منامه داد.

وی بر اهمیت تعامل عراق با این تهدیدها و تعرضات به صورت فوری و مسؤولانه براساس قوانین و منشورهای بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط تاکید کرد.

انتهای پیام/